Tagasi 05.12.24, 17:36 Raadiohommikus: võlakirjad, kinnisvaraturu murdepunkt ja tööjõu raiskamine Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis vaatame otsa aasta eluasemeturu murdepunktile ja perspektiivile, ealisele diskrimineerimisele töökeskkonnas, ettevõtete raha kaasamisele ning ärikinnisvaraturu arengutele.

Uus Maa juhatuse liige Igor Habal räägib nädala viimases hommikuprogrammis eluasemeturu seisust. Foto: Raul Mee

Pärast kella kaheksat tuleb stuudiosse Uus Maa juhatuse liige ja kinnisvaraanalüütik Igor Habal. Temaga räägime eluasemeturu hinna põkkepunktist ehk kuidas, millal ja millisel moel mõjutab järelturu aktiivsus uusarenduste turgu ning milline on perspektiiv aastal 2025.

Pärast poolt üheksat tuleb külla juhtimiskonsultant ja koolitaja Ülle Pind, kellega tuleb juttu ealisest diskrimineerimisest töötajate valikul ja tööl ‒ seda nii vanuseskaala ülemises kui ka alumises otsas ‒, ressursi raiskamisest ja lahendustest.

Pärast kella üheksaseid uudiseid saabub stuudiosse SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur. Temaga võtame jutuks ettevõtete raha kaasamise – tuleb välja, et selleks on hea aeg. Räägime selle perspektiivist, ent ka intresside fikseerimisest.

Kell pool kümme astub stuudiost läbi RE Kinnisvara partner ja juhtiv konsultant Andi Pleskovski, kellega võtame jutuks olukorra ärikinnisvaraturul, räägime sealhulgas lao- ja logistikapindadest, büroopindadest, vakantsist, spekulatiivsusest.

Hommikuprogrammi veavad Siim Sultson ja Joonas-Hendrik Mägi.

Päev jätkub nelja saatega:

10.00‒11.00 “Jätkusuutlik ja roheline”. Saates räägib LHV jaepanganduse ettevõtete finantseerimise osakonna juht Marko Kiisa, milliseid võimalusi näeb pangandussektor energiatõhususe suurendamiseks. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

11.00‒12.00 “Äripäev eetris”. Nädal tõi uudiseid nii pankrottide kui ka uute rahakaasamiste ja värskete ametivahetuste kohta, meie lugejate tähelepanu pälvisid nii kahtlased müügipraktikad kui ka toetustevoorud, mis tekitasid rohkem pahandust kui rõõmu. Mida lubab meile värske kliimaseaduse eelnõu?

Neil ja teistel teemadel võtavad nädala kokku Äripäeva ajakirjanikud Kristjan Kurg, Janno Riispapp ja Kristjan Pruul.

13.00‒14.00 “Juhtimisaudit”. Saates räägime andmetel põhinevast juhtimisest. Külas on andmetel põhineva juhtimise eestkõneleja Janika Aan. Saadet juhib Helen Klettenberg.

17.00‒18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Sõda ja ebastabiilsus on selle kümnendi märksõna, ent millal hakkab see kõik päriselt sööma ka eestlaste kaitsetahet? Kas näiteks kodaniku mure kaitserajatiste ehitamise üle on siiras või hoopis vaenuliku infooperatsiooni tulemus? Sel korral vestleb saatejuht Indrek Lepik neil teemadel kaitseväe strateegilise kommunikatsiooni juhi Uku Aroldiga.

Ukraina kõrval on aga Eestile kõige olulisem poliitiline kriis Gruusias, kus võimupartei on sisuliselt lubanud demokraatia lõpetada. Thbilisist jagab perspektiive Eesti saatkonna poliitikadiplomaat Peeter Pals.

Ja taaskord on põhjust teha juttu krüptovaluutast bitcoin, mille hind tõusis esimest korda üle 100 000 dollari. Kas on tõesti oht, et see pakub konkurentsi traditsioonilisele rahale? Sellele küsimusele aitab vastata Eesti Panga rahapoliitika juhataja Peeter Luikmel.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.