11.12.24, 10:05 Armin Karu sisenes kinnisvaraärisse Armin Karu investeerimisettevõte HansaAssets rajab arendusfirmaga Retori Estate 7,5 miljoni euroga Sakku kortermaja koos äripinnaga.

“Investorina uude projekti sisenemisel oli mul ka teine oluline eeltingimus – projekti enda ambitsioon ja teostus peab olema kõrgel tasemel,” ütles Armin Karu. Foto: Andras Kralla

"Lühidalt öeldes sattusid kokku nii õige aeg, inimesed kui projekt. Sektoris on olnud paar vaiksemat ja keerulisemat aastat, kuid käesolev sügis on toonud positiivsed arengud ja usun, et uuel aastal see trend jätkub," selgitas Armin Karu pressiteates otsust teha investeering Eesti kinnisvarasektorisse.