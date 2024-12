Tagasi 11.12.24, 17:32 Raadiohommikus: väikelinnade kinnisvaraturust USA majanduseni Homses hommikuprogrammis saab kuulda aktsiatesse ja kinnisvarasse investeerimisest ning sellest, kuidas gümnaasiumiõpilased proovisid firmat börsile tuua.

Lenno Uusküla räägib hommikuprogrammis USA inflatsiooni statistikast ja mida Föderaalreservilt oodata on. Foto: Liis Treimann

8:00 tuleb väikelinnade ja täpsemalt Kuressaare kinnisvarast ja tootluse teenimisest tänastes tingimustes rääkima investor ja Teekond Finantsvabaks blogi üks eestvedajatest Alex Talisainen.

8:30 tulevad eetrisse Tallinna 32. Keskkooli 10. klassi õpilased, kes on ainulaadse projektina teinud läbi majandustunnis ettevõtte börsile viimise protsessi. Intervjuus tuleb juttu, kui keerukas see protsess on, mida sellest õpiti ja mis edasi saab.

9:00 tuleb stuudiosse Luminori peaökonomist Lenno Uusküla, kellega räägime kolmapäeval avaldatud USA inflatsiooni statistikast ning milline on seis USA majanduses ja mida oodata Föderaalreservilt järgmisel nädalal.

Lisaks vaatame ette, mida oodata neljapäevasest Euroopa Keskpanga kohtumisest. Hommikuprogrammis kuuleb ka intervjuud kolmapäevaselt investor Toomase Investeerimisklubi ürituselt, kus tuntud investorid Taavi Ilves ja Jake Farra võtavad aasta kokku ning avaldavad plaanid uueks aastaks.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Jaan Martin Raik ja uudistetoimetaja Stiine Reintam.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 “Globaalne pilk”. Maailma tabas šokk: mässulised vallutasid kogu Süüria ja kukutasid Bashar al-Assadi režiimi. Miks see juhtus ja mis nüüd saab? Kuidas Iisraeli rünnakud olukorda mõjutasid? Sellest ja paljust muust räägime Lähis-Ida eksperdi Peeter Raudsikuga.

Saadet juhib Jaroslav Tavgen.

12.00–13.00“Kinnisvaratund”. Segregatsioon – kas juhitamatu muutus või suunatav areng? Kinnisvaraarendaja ja linnaruum: millised on arendaja tegevuse tagajärjed ja vastutus? Arendaja, Sinul on mõjuvõim, arvesta nüüd nende 3 asjaoluga jätkusuutliku elukeskkonna nimel. Millega arendaja peaks edaspidi ümbruskonna, klientide ja enda vaatest arvestama? Konverentsi paneelis räägivad Pluss Arhitektid arhitekt/partner Indrek Allmann, TÜ geograafia osakonna juhtaja ja inimgeograafia kaasprofessor Kadri Leetmaa ja Hepsori juhatuse liige Henri Laks. Moderaatoriks on Metro Capitali juht Ain Kivisaar.

Saatejuht on Siim Sultson.

13.00–14.00 “Äri Eestimaal”. Aasta viimane saade on mulline, sest oleme Lääne-Virumaal külas jooke valmistaval ettevõttel Vinkymon. Nad on üle kümne aasta kasvatanud ainsana Eestis ebaküdooniaid, millest valmistatakse mullitavaid jooke. Ebaküdoonia kõrval kasvatatakse ka küüslauku, mida fermenteeritakse mustaks. Eristumisega silma jäänud ettevõtte tegemistest räägime Vinkymoni tegevjuhi Rando Vinkiga.

Saatejuht on Eget Velleste.

15.00–16.00 “Investeerimisportfell 2030”. Arutame üle 20 aasta investeerimisega tegelenud ning veelgi kauem pangas ettevõtete ja institutsionaalsete klientide segmendijuhina töötanud Mariann Soonega tema investeerimisteekonnast, mis viis kaheksa kuud tagasi saavutatud finantsvabaduseni. Soone on Tallinna börsil osalenud juba alates selle algusest 1990ndate lõpuaastatel, mil ostis oma esimesed aktsiad ja jagab sellest ajast ka värvikamaid lugusid. Lisaks räägib ta, kuidas on valinud mitukümmend aastat investeeringuid ilma suhtarve vaatamata ning keskendudes hoopis kõhutundele. Tänu osavale intuitsioonile on Soone kokku seadnud eduka 50 positsioonist koosneva investeerimisportfelli.

Saadet juhib Merian Tiirats.

