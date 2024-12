Tagasi 12.12.24, 17:59 Raadiohommikus: värske majandusprognoos, lahkuv tippjuht ja Hiina autod Nädala viimases hommikuprogrammis räägime Euroopa Keskpanga intressiotsusest ja majandusprognoosist, elektriautotootja jõudmisest Eestisse, aga ka kaitsetööstusest ja juhtimisest.

Euroalast, Eesti rahanduspoliitikast ja majandusprognoosist räägib reedeses raadiohommikus Eesti Panga president Madis Müller. Foto: Liis Treimann

Kell 7.30 kuulame intervjuud, milles räägib Estonian Celli juhtinud Siiri Lahe, miks ta otsustas just nüüd juhatuse liikme lepingut mitte pikendada ja kuidas vaatavad Austria omanikud praegu meie tööstuse konkurentsivõimele. Vestlust juhib Annika Kald.

Kell 08.00 tuleb juttu autodest – Äripäeva arvamustoimetaja ja autoajakirjanik Karl-Eduard Salumäe jagab muljeid sõidukogemusest BYD autodega. Nimelt on maailma suurim elektriautotootja nüüd ka Eestis esindatud

Kell 08.30 tervitame stuudios Wayreni juhti Henry Härmi ja Telearmy juhi paremat kätt Jana Varimaad. Ettevõtted on valitud NATO Diana innovatsoonikiirendisse, sest nende toodetel on tugev potentsiaal nii kaitsetööstuses kui ka tsiviilkasutuses. Uurime, millised on nende järgmised sammud ja pikem plaan.

Kell 09.00 selgitab Eesti Panga president Madis Müller Euroopa keskpanga intressilangetuse tagamaid ja tutvustab ka Eesti Panga värsket majandusprognoosi.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Mai Kroonmäe ja uudistetoimetaja Stiine Reintam.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Eesti staarinvestor sai kriminaalkahtlustuse. Tuntud pankrotihaldur suutis oma kõrvaläri pankrotti ajada. Kauaoodatud megainvesteering jääb Eestisse tulemata. Neil ja veel mitmel nädala põnevaimal teemal arutlevad stuudios Äripäeva ajakirjanikud Laura Saks, Martin Johannes Teder ja Eliisa Matsalu-Alaküla.

13.00–14.00 “Kiired ja vihased”. Külas on esmakordse gaselli, kodumaise looduskosmeetikaettevõtte Luuv asutajad ja juhid Marju Sepp ja Jüri Paltser. Lisaks gasellile on Luuv ka pereettevõte, kus elukaaslased Marju ja Jüri toodavad puhtaid ja keskkonnasõbralikke looduskosmeetikatooteid.

Saates räägimegi Luuvist kui kiiret kasvu näidanud pereettevõttest ja selle ambitsioonidest. Saame teada, miks ei taha Luuvi asutajad kategoriseerida end kui “köögiettevõte”, millised on nende ootused valitsusele, miks soovitakse murda põhjanaabrite turule ja milline on väikeettevõtjate vaatest hetkeseis konkurentidega looduskosmeetika vallas.

Saadet juhib Julia Laidvee.

15.00–16.00 “Terviseuudised”. Seekordses saates räägime laste unest. Miks lapsed õhtul ei taha jääda magama, miks nad öösel siplevad ja vähkrevad ning keda võib tabada unepaanika. Tallinna Lastehaigla psühholoog-nõustaja unenõustaja Kene Vernik ütleb, et uneprobleemide taga on enamasti füüsilised probleemid või kehv unehügieen. Suuhingamise puhul soovitab ta otsida abi aga varakult, et ennetada tõsisemaid probleeme.

Saadet juhib Violetta Riidas.

17.00–18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Kui riigikogu võttis sel nädalal vastu riigieelarve, siis kauatehtud kliimaseadus jääb seisma määramata ajaks. Ettevõtjad kritiseerivad eelnõu tugevalt, ehkki “Äripäeva arvamusliidris” ütleb üks nende esindajaist Kai Realo, et vastuseis pole põhimõtteline, vaid sisuline.

Saates selgitab Realo, kuidas muutunud maailmapoliitika peaks kliimaseaduse koostamist mõjutama. Majandusekspert Raivo Vare räägib aga, kuidas mõjutab Süüria mässuliste üllatuslik ja järsk võit kodusõjas Venemaa geopoliitilisi huve. Ja Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse välisinvesteeringute juht Joonas Vänto võtab kokku keerulise aasta väliskapitali Eestisse meelitamisel.

Saadet juhib Indrek Lepik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.