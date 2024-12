Mõni võtab riigitöö kõrvalt isiklikust firmast ümbrikus

Pea veerand kõikidest vastajatest teab oma tutvusringkonnas kedagi, kes saab ümbrikupalka, ümbrikupalga saajatest ligi kaks kolmandikku märgib, et see on tööandja algatusel. Levinuim on ümbrikupalk ehituses.