Tagasi 21.12.24, 09:00 Vilepuhuja kaitse seaduse segadus langeb ettevõtja õlule Uuel aastal jõustuv vilepuhuja kaitse seadus hakkab töötajaid, aktsionäre ja kliente ettevõtte väärkäitumisel kaitsma, kuid siiani valitseb segadus teavituste sisuga ning valesti teavitamisel võib rikkuda ärisaladust.

Uuel aastal jõustuva vilepuhuja kaitse seaduse kitsaskohtadega peab ettevõtte hakkama saama ise. Foto: Andras Kralla

Telias on vilepuhuja süsteem üle kümne aasta kasutusel. “Meie oleme seda hästi palju lihtsustanud just selle süsteemi selguse huvides nii menetlejale kui ka kaebuse esitajale. Ütleme, et võite pöörduda ükskõik millise seaduse rikkumisega või ebaeetilise käitumisega, mis on organisatsioonis toimunud ja ei piira kuidagi Euroopa Liidu õigusega või kaebuse sisuga,” rääkis Telia isikuandmetekaitse ekspert Andrus Hinrikus.