Tagasi 04.12.24, 14:15 Hirm vilepuhujate ees? Asjatundjad pakuvad lahendust Vilepuhujate kaitse seadus on tekitanud ettevõtjates hirme võimalike alusetute ja negatiivsete kaebuste laviini ees, kuid avatud sisekultuuriga ettevõtetel pole midagi karta, rääkis Telia isikuandmete kaitse ekspert Andrus Hinrikus.

Vilepuhujate kaitse seadus on mõeldud kaitsma töötajaid, kes on andnud teada Euroopa Liidu õiguse rikkumisest oma töökohal, ning aitab luua ettevõtetele kanali, kuhu töötajad saavad teatada konfidentsiaalselt oma murekohti . Foto: Andras Kralla

“Kui ettevõttel hakkabki tulema hästi palju kaebusi selle liini kaudu, siis võib-olla on see hea tagasiside ka ettevõtte juhtkonnale, et varasemalt puudus võimalus avatult neid probleeme rääkida või ennetav tegevus,” ütles Hinrikus. “Meil on 1500 töötajat, sadu tuhandeid kliente ja sadu partnereid ning meie räägime siin kümmekonnast kaebusest aastas, mis tuleb läbi selle süsteemi,” lisas ta.