Tagasi 10.12.24, 11:54 Müüdi Tallinna vanalinna legendaarne hotell. Hind üllatas ostjatki Tallinna vanalinna märgiline keskaegne Kolme Õe hoonekompleks, kus kunagi töötas üks linna kalleimaid hotelle, leidis omaniku.

“Kindlasti on tegemist ühe legendaarseima hotelliga Tallinnas, mitte ainult hotelliga, vaid ka ajaloolise mälestisega. On kahetusväärne, et see on seisnud nüüd mitu aastat tühjana. Nägime võimalust, et see taasavada,” põhjendas Tallinn City Apartmentsi osanik ja juhatuse liige Mihkel Randrüüt Kolme Õe kompleksi ostu.