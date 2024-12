Tagasi 29.12.24, 16:07 Raadiohommikus: Neeme Korvi aastalõpujutud Aasta eelviimases raadiohommikus räägitakse teemadest, mis olid lõppeval aastal meie meelel ja keelel ning mille mõju ulatub 2025. aastasse. Jutte jätkub Planet42st poliitilise kultuurini ning geopoliitikast hiiu kandle võidukäiguni maailma lavadel.

Triin Hertmann, Ramo Teder, Marko Veisson, Kristi Raik ja Jürgen Ligi on raadiohommiku külalised. Foto: Andras Kralla/Liis Treimann/Jana Palm/ICDS/Jelena Tsenno

Äripäeva arvamustoimetuse juhi Neeme Korvi vestluskaaslased on investor Triin Hertmann, uuest aastast Rahvusvahelist Kaitseuuringute Keskust juhtima asuv Kristi Raik, rahandusminister Jürgen Ligi ning ansambel Puuluup ehk Ramo Teder ja Marko Veisson. Viimastel on Äripäeva raadio kuulajatele üllatus varuks!

Raadiohommikut aitab vedada uudistetoimetaja Ireene Kilusk.

Päev jätkub kuue saatega:

9.50-10.00 “Obskuurne majandus”. USAs on mööduval aastal olnud palju pöördelisi sündmusi. Mõned kirjeldavad selle juures isegi vaikselt podisevat revolutsiooni, sest inimeste elatustase, majutuskriis, teatud klassiviha ning valitsuse ja kongressi usaldamatuse olukord on aina halvenemas.

Mõned kriitikud süüdistavad, et USA kongress on täis vanureid, kes ei tea elust enam midagi ja ei peaks inimeste tuleviku eest asju otsustama. Seda kõige obskuursemalt ja karikatuursemalt iseloomustav uudis tuli just jõulude paikugi välja.

Nimelt kadus ära üks 81aastane kongressi liige ning ta leiti hoopis vanadekodust. Mis siis sai, kuula saatest "Obskuurne majandus". Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00-11.00 “Sisuturundussaade”. Saates räägime e-kaubandusest, mis tegi koroonaajal tõelise sööstu üles. Kuigi viimase kahe aasta jooksul on mahud kaubanduses teinud vähikäiku, on e-kaubandus kasvatanud oma osakaalu lausa 20 protsendini.

Kui suur võiks olla makselahenduste valik e-poes ja millist mugavust pakub LHV kassa kaupmehele ja kliendile? LHV panga kaupmeeste makselahenduste juht Indrek Kaljumäe räägib, milliseid tegevusi teevad edukad e-kauplejad ja mida saab neilt õppida. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

11.00-12.00 “Kuum tool”. Aasta viimases saates sõidame külla Nelijärve puhkekeskuse perenaisele, Reet Purrele. 84-aastane ettevõtja on täis elurõõmu ja energiat, kuid omal kohal on ka murenoot maailmas toimuva pärast. Räägime turismiettevõtja ja puhkekeskuse perenaisega sektori käekäigust, majandusest laiemalt ning võimalikest tulevikuplaanidest.

Reeda suureks abiliseks on tema lapselaps Kennet, kelle vastutada on puhkekeskuse igapäevased logistilised toimingud. Räägime Kennetiga tema töö spetsiifikast ning koostööst vanaemaga. Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.

12.00-13.00 “Tööandjate tund*”. Kordame novembri algul eetris kõlanud saadet, kus on külas Eesti Kaupmeeste Liidu juhatuse liige ja Tallinna Kaubamaja juht Erkki Laugus ning Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juhatuse esimees ning hotellide Radisson ja Palace juht Ain Käpp.

Kaubanduse ja toitlustuse-majutuse väljavaade järgmisteks aastateks on kasin – tarbijate kindlustunne on madal, maksutõusud võimendavad niigi kiiresti kasvanud kulusid. Saates tulebki juttu sellest, kas me vingume end vaeseks, millised takistused seisavad ettevõtete arengu teel ja kuidas neid eemaldada. Lisaks ka sellest, mida saavad teha ettevõtjad ise ja mida peaks tegema riik, kuidas vaenuliku naabri kõrval end investoritele atraktiivseks teha ning kuidas leida ambitsiooni ettevõtteid ja majandusruumi ümber kujundada. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00-14.00 “Teeninduse teejuht*”. Toome kuulajateni uuesti jaanuari alguses salvestatud saate, kus arutatakse, kuidas vanus mõjutab nii teenindajate tööd kui ka klientide kogemusi. Tele2 Eesti teenindajate enesearengut toetav juhendav coach Liis Jäger ja isiksusetüüpide häkker Kaido Kubri räägivad erinevas eas teenindajate värbamisest ja eri vanuses klientide teenindamisest. Saadet juhib Alyona Stadnik.

15.00-16.00 “Lavajutud”. Aasta viimases saates kuulete vestlusringi teemal, kuidas Eesti majandus taas käima lükata. Vestlusringis osalevad rahandusminister Jürgen Ligi ning ettevõtjad Viljar Arakas ja Ivo Suursoo. Jutuajamine leidis aset tänavu septembris toimunud konverentsil Äriplaan 2025. Vestlusringi modereeris Äripäeva ajakirjanik Indrek Lepik.

Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.

