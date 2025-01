Tagasi 02.01.25, 18:30 Raadiohommikus: kui kalliks lähevad gaas ja elekter, mida plaanib Tallink? Äripäeva raadio reedene hommikuprogramm kaeb ekspordivõimalusi Skandinaaviasse, energiaturu muutusi ja kohaliku börsifirma plaane.

Mis peitub Tallinki detsembri müügitulemuste taga? Millise plaaniga läheb börsifirma edasi värskelt alanud aastasse? Neile küsimustele annab reede hommikul vastuse Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene. Foto: Liis Treimann

Kella 8.00 uudiste järel räägime Skandinaavia kaubanduskoja nõukogu liikme Janar Sutiga, mis muutub vastloodud koja loomisega ja millised võimalused ootavad Eesti ettevõtjaid Rootsis, Taanis ja Norras.

Kui on ära kõlanud kell 8.30 algavad uudised, põikame Euroopa energiasektorisse. Räägime energiakauplemisfirma Baltic Energy Partners juhatuse liikme Marko Alliksoniga gaasi- ja elektrituru hetkeseisust ja sellest, mida võib oodata 2025. aastal.

Pärast kella 9.00 uudiseid küsime Tallink Grupi juhatuse esimehe Paavo Nõgene käest, mis peitub Tallinki detsembri müügitulemuste taga ja millise plaaniga läheb börsifirma edasi värskelt alanud aastasse.

Hommikuprogrammi veavad Äripäeva ajakirjanikud Ken Rohelaan ja Ireene Kilusk.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00 - 12.00 “Äripäev eetris”.

Aasta on veel noor, kuid sündmusi, mida avada, on juba omajagu: maksutõusud, aktsiaturgudel toimuv, raskused laenude tagasimaksmisel ja see, miks loovutas Eesti vabatahtlikult ühe äri Lätile. Lisaks kuulutame välja nädala või isegi aasta võitja ning ka nädala kaotaja. Saates on ajakirjanikud Marge Ugezene, Kristjan Kurg ja Laura Saks.

13.00-14.00 “Juhtimisaudit”.

Saates räägime, kuidas tõsta efektiivsust ja innovatsiooni suuri investeeringuid tegemata. Jagame praktilisi kogemuslugusid, mis näitavad, kuidas väikesed sammud võivad tootlikkust kahekordistada. Külas on mentor ja koolitaja Kristjan Rotenberg ja Leden Estonia tootmisjuht Marko Varres. Saadet juhib Helen Klettenberg.

17.00 - 18.00 “Äripäeva arvamusliider”.

Äripäeva arvamusliidri ajutrust pingutab aasta esimeses saates oma prognoosilihast. Nimelt teeb saatekolleegium faktidel ja loomulikult ka subjektiivsetel hinnangutel põhinevaid ennustusi, et siis aasta lõpus nende juurde tagasi tulla ja vaadata, millised küpsesid kui kvaliteetvein ja mis läksid juba varakult toorpiima kombel riknema. Saatejuht Indrek Lepik ja Äripäeva peadirektor Igor Rõtov, peatoimetaja Meelis Mandel ning investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang hekseldavad läbi kodumajanduse olulised sõlmpunktid ja vaatavad otsa suurele maailmapoliitikale, mis saab korraliku raputuse juba kahe nädala pärast, kui valimised võitnud Donald Trump asub Valges Majas ametisse.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.