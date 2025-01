Tagasi 05.01.25, 13:00 Ajakirjanik vs tehisaru – kumb kirjutab Lamborghini Diablost paremini? Kui hea tulemuse saab, kui anda tehisintellektile ülesandeks kirjutada autohuvilistele?

Lamborghini Diablo VT 6.0 SE, millega Äripäev Itaalias sõitis ning millest kirjutas ka tehisintellektil põhinev juturobot ChatGPT 4o. Foto: Lamborghini

Äripäev sõitis Itaalias käärustega Lamborghinidega, alustades praegusest lipulaev-mudelist Revueltost ning lõpetades ikoonilise Countachiga. Sündis sõiduelamustest, tehnilistest kirjeldustest ja ajaloost läbi pikitud mahukas lugu , mille kirjutamine nõudis hulganisti töötunde. Ent kui hästi saab niisuguste autode olemuse edasi andmisega hakkama tehisintellektil põhinev juturobot, kes toodab tuhandete tähemärkide jagu teksti sõna otseses mõttes hetkega? Kui märgatav on vahe tekstiga, mille on loonud inimene, kes kulutas sõitmisele jm rohkesti aega ning kellele tuleb selle eest tagatipuks palka maksta?

Selle testimiseks andsime ChatGPT 4o-le ülesandeks kirjutada ülevaade ja sõiduarvustus ühest proovitud lambost – kõige viimasest Lamborghini Diablost, mis 2001. aastal tehasest väljus, täpse nimega Lamborghini Diablo VT 6.0 SE. Küsisime 5000–5500 tähemärgist artiklit, mis oleks pigem autohuvilistele suunatud emotsionaalsema ja detailsema lähenemise, aga majandusajakirjanduse sugemetega. Mõne sekundiga tekkis esimene versioon, kuhu palusime rooli taga olemise emotsiooni rohkem sisse panna, mida tehisaru muidugi vastu vaidlemata tegigi.

Hingetult ja kehatult tehisintellektilt sõiduelamuste küsimise selgituseks olgu märgitud, et Diablo lõpuversioonist leidub netiavarustes mitmeid vabalt kättesaadavaid sõiduarvustusi. Sageli ongi sõidetud sellesama Lamborghinile endale kuuluva viimase eksemplariga, mis oli ka Äripäeva prooviautoks.

ChatGPT loodu kõrvale pakume võrdluseks Äripäeva suures loos Diablo kohta kirjutatut. Tegime sellesse enne AI poole pöördumist mõned kohendused, et tekst oleks ülejäänud artiklist välja tõstetuna terviklik.

Me ei täpsusta, kumb tekst on kumma tehtud. Esiteks on niiviisi neil, kes pole eespool viidatud lugu lugenud, võimalus arvata. Teiseks ei paista äraarvamine tulemustele peale vaadates kuigi keeruline olevat. Pealegi saab pikast artiklist vajadusel kinnituse.

Milline tekst on parem, kas esimene või teine? Selle jätame lugeja otsustada.