Tagasi 06.01.25, 15:45 Kingo jäi ka ringkonnakohtus kelmuses süüdi Tallinna ringkonnakohus nõustus Harju maakohtu otsusega mõista EKRE poliitikust endine IT-minister Kert Kingo ja vandeadvokaat Martin Traat kelmuses süüdi.

Ringkonnakohus nõustus Harju maakohtuga, et Kert Kingole mõistetud karistus oli põhjendatud. Pildil ka tema advokaat Oliver Nääs. Foto: Liis Treimann

Riigiprokurör Vahur Verte märkis pressiteate vahendusel, et selles kriminaalasjas on kaks kohtuastet pärast mõlema poole tõendite analüüsimist jõudnud seisukohale, et Kingole ja Traadile esitatud süüdistused seoses maksumaksja raha kuritarvitamisega on tõendatud.