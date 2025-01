Tagasi 06.01.25, 19:23 Tööstuse miinus ja pluss: üks äri kardab edasist langust, teine elab juba kasvulainel Töötleva tööstuse nõrgima lüli ehk haagisetootjate sõnul pole olukord kiita, kuid päris viiendiku võrra nende mahud mullu siiski ei kukkunud, nagu viitab värske statistika. Teises äärmuses rõõmustavad hea mineku üle elektriseadmete tootjad.

Respo Haagiste üks omanikest Ain Antons. Foto: Sille Annuk / Tartu Postimees / Scanpix

Respo Haagiste üks omanikest Ain Antons ütles, et haagisetootjatel polnud kerge aasta, kuna müügimahud langesid. “Kui aastat tervikuna vaadata, siis on ikkagi langus olnud suur. Ka meil on ta aasta kokkuvõttes kuskil 15 protsenti,” tõdes ta.