Raadiohommikus: aktsiaturud ründavad tippe, ekspert hindab olukorda

Aktsiaturud on aasta esimestel päevadel teinud rekordeid ja Investor Toomase lemmik Nvidia on absoluutses tipus. Samas teame, et suhtarvudelt on USA juhtivad aktsiad tublisti ülehinnatud. Kuidas peab nüüd väikeinvestor käituma? Nõu annab investor, teadlane ja õppejõud Tõnn Talpsepp.