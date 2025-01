Tagasi 08.01.25, 17:45 Raadiohommikus: Trumpi mõjust metalliturule, Tallinna Sadama tulemused ja värsked ekspordinumbrid Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis vaatame peale värsketele väliskaubanduse andmetele, räägime Tallinna Sadama eelmise aasta tegevusmahtudest ja sellest, mida tõotab alanud aasta metalliturul.

Raadiohommikus tuleb juttu ka metalliturust. Foto: Liis Treimann

Kell kaheksa kuulete intervjuus Toomas Kollamaaga, kuidas hakkavad USA presidendi Donald Trumpi otsused mõjutama metallituru globaalset arengut, mis seis on vanarauaga ja kui kalliks võib minna hõbe.

Pool üheksa tuleb stuudiosse Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm, kes räägib vahetult pärast tulemuste avaldamist Tallinna Sadama eelmise aasta tegevusmahtudest. Võtame aasta kokku ja küsime, milliseid investeeringuid Tallinna Sadam sel aastal teeb ja millist aastat ootab Kalm Tallinna Sadamale.

Kell üheksa kuulete intervjuud Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsinaga, kellega vaatame koos statistikaameti varahommikul avaldatud väliskaubanduse näitajaid. Küsime, mida ekspordinumbrid meile majanduse seisu kohta ütlevad.

Hommikut veavad ajakirjanikud Ireene Kilusk ja Stiine Reintam.

Päev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 “Globaalne pilk”. Aasta esimeses saates teeme tiiru peale kogu maailmale. Ajakirjanikud Indrek Lepik, Kristjan Pruul, Janno Riispapp ja Pille Ivask analüüsivad, missuguseks kujuneb esimene ametiaasta taas presidendiks saanud Donald Trumpile, lisaks vaatame otsa Euroopa keerukale poliitilisele olukorrale, Lähis-Ida pingetele ning analüüsime, mida võiks tahta alanud aastalt Hiina.

12.00–13.00 “Kinnisvaratund”. Ärikinnisvara ja kinnisvarahaldus astuvad järjest enam käsikäes. Räägime sektorite väljakutsetest sel aastal ja edaspidigi – maksudest ja investoritest, energiakandjatest, üürnikest ja vakantsist.

Veel peatuvad saatekülalised märgilisel arengul – Baltikumi ärikinnisvara laienemisel Poolasse ja sellel, mida see toob valdkondadele edaspidi kaasa. Saates vestlevad Restate´i nõukogu liige Ardi Roosimaa ja Newsec Eesti üksuse arenduse juht Janek Hintsov. Saatejuht on Siim Sultson.

13.00–14.00 “Äri Eestimaal”. Käime külas väljaspool Tallinna tegutsevatel väiksematel, aga silmapaistvatel ettevõtetel. Tänane saade on toonud meid Tartusse, kus vennad Tiigid juhivad ettevõtet Ööd House. Ettevõttes tehakse peegelmaju ning aastatega on nende tooted niivõrd populaarseks saanud, et peale Tartu tehase toodetakse maju ka Texases ja Võrus. Sellesse nimekirja võivad tänavu lisanduda ka Tallinn ja California.

Saates räägime ühe asutaja Jaak Tiigiga hoogsalt alustanud ettevõtte praegustest plaanidest, nende toodete kopeerimisest ja kuidas käib tootmisega alustamine kaugel Ameerikas. Saatejuht on Eget Velleste.

15.00–16.00 “Investeerimisportfell 2030”. Saates kuuleb suvisel Investeerimisfestivalil salvestatud vestlust teemal, kuidas palgatööst vabaks saada. Räägivad palgatööst vaba ja Off The Record Juttude blogi üks autoritest Riin Mäesalu ning Swedbanki rahaasjade teabekeskuse juht Mari-Liis Jääger.

Vestluses kuuleb päriselu kogemust, milliseid samme tuleks enne palgatööst lõplikku loobumist astuda. Samas võib Jäägeri sõnul algul katsetada ka mõne vaba päevaga ja väiksema koormusega. Mäesalu jagas ka seda, kuidas ta nüüd oma kulud kaetud saab.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.