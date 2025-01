Ehtne narr tuli koju omasid klohmima

Soome kõige tuntum eestlane Antto Terras on ehtne narr: karm-naljakas, kuid õiglane ühiskonna hindaja. Endine poevaraste detektiiv ja praegune kirjanik-koomik on läbi praadinud suure osa Soome eliiti. Nüüd on ta tulnud klohmima meie tuntud ninasid.