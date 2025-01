Tagasi 28.01.25, 16:17 Omniva juht lahkub ametist. “Börsini läheb veel viis aastat” Omniva juht Mart Mägi lahkub ametist, uueks juhatuse esimeheks nimetati juhatuse liige, senine innovatsiooni- ja tehnoloogiajuht Martti Kuldma, teatas ettevõte.

Mart Mägi juhtis Omnivat neli aastat. Foto: Andras Kralla

Mägi ütles Äripäevale, et ta tahtis Omniva juhi kohalt tagasi astuda ise. “Ma olen selline, kes läheb ühte ettevõttesse ja kolm kuni viis aastat on minu periood, kus võtan ühe ettevõtte ja üritan seda ettevõtet parandada just ennekõike kliendi vaatest,” rääkis ta. “See tsükkel, mida 2021. aastal alustasin, saigi selle aasta algusega läbi. Pean tõdema, et olen väga uhke tulemuste üle.”