Tagasi 19.02.25, 06:00 Vanal trikil lips läbi: firmat maha müües enam nii lihtsalt tulumaksust ei pääse Maksuamet leiab, et tulumaksuseaduse muutmine võttis ettevõtte omanikult võimaluse lükata edasi tulumaksu maksmist. Maksuekspertidest advokaadid ei taha sellega aga kuidagi nõustuda.

Maksu- ja tolliamet tegi siduva eelotsuse, mis mõjutab seni tavaks saanud maksupraktikat. Foto: Andras Kralla / Äripaev

Kui ettevõtte omanik või osanik oma osaluse müüb, siis on tal võimalus maksta teenitu pealt tulumaks kohe ära või lükata see edasi. Maksu tasumise kohustust on võimalik tulevikku lükata, kui paigutada oma osalus ettevõttes enne selle müüki haldusfirmasse. See sai Eestis selgeks vaieldud pea 15 aastat tagasi, kui metsanduskontserni Sylvester müünud omanikud selle nimel maksuametiga riigikohtuni kohut käisid.