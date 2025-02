Tagasi 20.02.25, 16:53 Raadiohommikus: Trumpi sajatustest, börsifirma tulemustest ja gasellidest Reedeseski Äripäeva raadio hommikuprogrammis ei saa mööda vaadata arengutest Ukraina sõja ümber, kuid vaatame sisse ka börsifirma Ekspress Grupi tulemustesse ja kuulame gasellettevõtete juhtide mõtteid.

Reede hommikul avalduvatest Ekspress Grupi tulemustest ja muust tuleb hommikuprogrammi rääkima börsifirma tegevjuht Mari-Liis Rüütsalu. Foto: Andras Kralla

USA president Donald Trump pillub Ukraina suunas Kremlile sobivat kriitikat ja näib otsivat lahendust, mis sobiks pigem Venemaale. Viimastest arengutest Ukraina ümber tuleb kell 8 rääkima strateegilise kommunikatsiooni ja julgeoleku asjatundja Peeter Tali.

Reedel avaldab oma neljanda kvartali ja eelmise aasta tulemused Ekspress Grupp. Ettevõtte käekäigust ja plaanidest tuleb kell 8.30 rääkima Ekspress Grupi tegevjuht Mari-Liis Rüütsalu.

Lisaks uurime Gaselli TOPi jõudnud ettevõtjatelt, mis on kiire kasvu võti. Pärast 7.30 saab kuulda Gaselli Kongressil salvestatud intervjuusid tõukerataste müüja Exocooli asutaja Andres Oppiga ning energeetikafirma Generaator ASi juhataja Jan Niiloga. Kell 9 tuleb aga stuudiosse mootorrataste tuunimisega tegeleva MRT Techi juht ja omanik Georgi Leonov.

Lisaks uurime Gaselli TOPi jõudnud ettevõtjatelt, mis on kiire kasvu võti. Pärast 7.30 saab kuulda Gaselli Kongressil salvestatud intervjuusid tõukerataste müüja Exocooli asutaja Andres Oppiga ning energeetikafirma Generaator ASi juhataja Jan Niiloga. Kell 9 tuleb aga stuudiosse mootorrataste tuunimisega tegeleva MRT Techi juht ja omanik Georgi Leonov.

Hommikuprogrammi veavad Kristjan Kurg ja Ken Rohelaan. Saatepäev jätkub järgmiste saadetega: 10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Majanduses on aeg, kus ettevõtted otsivad võimalusi kokkuhoiuks ja jätavad oluliste riskide vastu kindlustamata. Unustades tõsiasja, et riskide realiseerumise korral võib tekkinud kahju suurus ähvardada ettevõtte toimimist või hoopistükkis selle lõpetada, hoiatab Eesti Kindlustusseltside Liit. Külas on KredEx Krediidikindlustuse kliendihaldur Helen Tõkman ja If Kindlustuse ärikliendi üksuse juht Märt Maandi. Kuula saates, miks kaubanduskeskustes juhtunud kliendivigastuste kahjusumma on kindlustusjuhtum või kuidas krediidikindlustus on aidanud ettevõtte käivet suurendada. Saadet juhib Juuli Nemvalts. 11.00–12.00 "Äripäev eetris". Pikematest teemadest võtame kõne alla USA-Venemaa läbirääkimised, Euroopa julgeoleku ja Donald Trumpi, Äripäeva värske gaselli TOPi raames kasvavad ettevõtted ja ettevõtluse kasvuvõimalused, räägime ka kinnisvarast ja kinnisvaraarendaja Hepsori tegemistest ning ilmselt veidi ka energeetikast. Nädalat kokkuvõtvas saates on stuudios ajakirjanikud, Äripäeva loovtoimetuse juht Ken Rohelaan, toimetaja Mari Mets ja Äripäeva raadio toimetaja Lauri Leet. 13.00–14.00 "Läbilöök". Külas on Lääne-Virumaa esiettevõtja ja hiljuti insuldi saanud Oleg Gross. Saates avab Gross, kuidas on muutnud raske haigus ta elu, räägime tööelust taandumisest ja põlvkondade vahetumisest. Vestleme lihtsatest inimestest, Grossi väljaminekutest, jumalast, armastusest ja hirmudest.

Saatejuht on Eget Velleste.

15.00–14.00 “Tervisetark”. Räägime silmade tervisest ja esteetikast. Kas ekraanide pidev kasutamine kahjustab meie silmi? Mida teha, kui silmad on kuivad või hommikuti paistes? Kuidas mõjutab vananemine meie nägemist ning millised esteetilised protseduurid ja operatsioonid aitavad silmade ilu ja nooruslikkust säilitada? Juttu tuleb ka läätsedest.

Saates jagavad teadmisi ja praktilisi nõuandeid kaks silmaeksperti: silmaarst ja esteetilise meditsiini spetsialist dr Margarita Rebrov, kes töötab Turmani Silmakliinikus, Confido meditsiinikeskuses ja Iluekspert kliinikus, ning silmakirurg ja kuivade silmade spetsialist dr Reili Rebane, kes töötab Ida-Tallinna keskhaiglas ja Turmani Silmakliinikus.

Saadet juhib Violetta Riidas.

17.00– 18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Geopoliitiline kaardipakk on sel nädalal veel rohkem sassis, sest USA president Donald Trump väidab nüüd tõesõna, et sõda Ukrainas on ukrainlaste endi süü ning nende president Volodõmõr Zelenskõi otsesõnu diktaator. Kogu Euroopa ahastab, sest paistab, et läänealliansi olulisim sammas on valmis maha müüma mitte üksnes Kiievi, vaid ka kõik ülejäänud pealinnad Soome lahest Vahemereni.

Seda, kas Euroopa ja Ühendriikide liit on vankumatu ja igavene, aitab nüüd hinnata pilk minevikku. Sestap keskendub “Äripäeva arvamusliider” sel aastal möödunud sajandi õppetundidele. Saates on ajaloolane Kaarel Piirimäe, kes on üleatlandilist liitu sügavalt uurinud.

Saadet juhib Indrek Lepik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.