Tagasi 04.03.25, 06:00 Suurpank kandis firmamatjale kogemata raha. Aga tagasi seda ei saa Rohkem kui kaks aastat tagasi pani LHV pank firmamatja Lauri Hansbergi Wise’i kontole teele ümmarguse summa. Hansberg raha tagasi ei anna.

Lauri Hansberg sai hiljuti ärikeelu. Romufirmadega äritsev Hansberg ei varja enda rikkis moraalikompassi, kui jutt läheb mahamaetud maksurahale. „Arvestades, kui palju Eesti riik ise on miljoneid tühja loopinud, siis mul pole küll südametunnistuse piinu,“ on ta varem öelnud. Foto: Liis Treimann

Asi on nüüd kohtus. Kohtunik peab sel kuul otsustama, kas raha kuulub firmamatjale. Küsimusele, et kui kohtunik käsib raha tagasi anda, siis kas ta teeb seda, pärib Hansberg vastu: „Aga mis te ise arvate?“

Kui ajakirjanik arvab, et see tundub ebatõenäoline, on Hansberg nõus: „See on pehmelt öeldud.“

Aga vaatame siis, mis juhtus.