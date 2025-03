Tagasi 11.03.25, 13:04 Tallinn kaotas kannatuse ja trahvis ühistranspordisüsteemi pakkujat Viimastel kuudel on Tallinna ühistranspordi elektroonilistes süsteemides esinenud korduvaid tõrkeid, pealinn teatas, et on lepingupartnerit ASi Ridango juba ka trahvinud.

Foto: Liis Treimann

Abilinnapea Kristjan Järvani sõnul ei ole linn olukorraga rahul. „Mõistame, et infotehnoloogilisi tõrkeid võib aeg-ajalt esineda, kuid antud juhul on need kestnud ebamõistlikult kaua. Et motiveerida süsteemide töökindluse tagamist, oleme rakendanud ka trahve.“