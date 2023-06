Ridango äriarendusjuht: vahepeal oli IT-sektoris ikka ebanormaalne olukord

Ridango äriarendusjuht Argo Verk ütles, et Sloveenias ostetud firmaga integreeritakse süsteeme. Foto: Ridango

Vahepealne olukord IT-sektoris oli ka ebanormaalne, kui oodati IT-firmadelt 100–300 protsenti kasvu, praegu toimubki normaliseerumine, ütles tehnoloogiafirma Ridango äriarendusjuht Argo Verk Äripäeva raadios.

Verk usub siiski, et et IT-sektoril on Eestis väga kõva muskel ja see on ka põhimootor Eesti ekspordil.