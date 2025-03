USA pank näeb Põhjamaade firmades suurt potentsiaali

Meie oluliste liitlaste juures on aru saadud, et ainult iga inimese vabadus riigi liigse sekkumiseta ise vastutust võtta ja edu saavutada toob kaasa heaolu kasvu. Sama parempööret koos sallimatusega valitsema valitute valede ja vassimise suhtes on tarvis ka Eestile, kirjutab Parempoolsete esimees Lavly Perling.