Raadiohommikus: verivärske minister üliolulisest hääletusest Äripäeva raadio kolmapäevane hommikuprogramm sisaldab olulisi päevakajalisi poliitikasündmusi, sissevaadet ühte ärivaldkonda ning ühe inimese tööga haakuvat hobi, mis kõnetab paljusid.

Kolmapäeval tuleb riigikogus kolmandale lugemisele Eesti põhiseaduse kiireloomuline muutmine valimisõiguse osas. Kui põhiseaduse muutmise eelnõu toetab vähemalt 81 rahvasaadikut, siis ei saa Venemaa, Valgevene ja teiste n-ö kolmandate riikide kodanikud eesootavatel kohalikel valimistel hääletada. Kui nii suurt häälteenamust kokku ei tule – nagu pöördunud poliittuulte tõttu võib kahtlustada –, siis saavad.

Ennekõike just agressorriigi Venemaa kodanikelt valimisõiguse äravõtmise vajadust on põhjendatud muu hulgas sisejulgeolekuliste kaalutlustega. Kui olulise otsustamisega on tegu ning mis ühe või teise stsenaariumi korral koidab, seda kommenteerib Äripäeva raadio eetris verivärske siseminister Igor Taro. Lisaks räägime minister Taroga elanikkonnakaitsest, mille tähtsust ta on esmastes intervjuudes rõhutanud.

Teistel teemadel – Tallink Takso teatas kohe aasta alguses, et lõpetab tegevuse. Mil moel see pealinna taksoturgu ümber kujundas, selgitab Forus Takso tegevjuht Tiit Isop. Lisaks uurime Isopi käest, miks nn klassikaline taksoteenus pole äpitaksonduse võidukäigu tagajärjel siiski ära kadunud ning kui kindlat tulevikku ta niisugusel teenusel näeb.

Elum Kinnisvara arendusjuhina töötav ning ka Äripäeva veergudel ikka ja jälle kinnisvara teemasid kommenteeriv Risto Vähi on muu hulgas arhitektuuri- ja linnafotograaf, kes peab Facebooki lehte, millel on praeguseks üle 11 000 jälgija. Vähi näitab ja kirjutab sel lehel põnevamatest hoonetest ja nende ajaloost. Küsime Vähilt, missugused majad on tema isiklikult lemmikud ning milliseid piirkondi soovitab avastada. Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Joonas-Hendrik Mägi. Saatepäev jätkub kolme saatega: 11.00–12.00 “Kasvukursil”. Raamatupidamisteenuse sisseostmine muutub üha populaarsemaks. Siiski antakse välisele osapoolele üle sisuliselt ettevõtte kõige intiimsem siseinfo. Grant Thornton Balticu raamatupidamise valdkonna juht Gaily Kuusik, Starship Technologies grupi pearaamatupidaja Iriina Kangur ning Grant Thornton Balticu partner ja vandeaudiitor Mart Nõmper õpetavad, millal on teenust tark sisse osta, kuidas kontrollida usaldusväärsust ja millised on teenusepakkujate punased lipud, mida kindlasti tähele panna. Saadet juhib Ireene Kilusk. 13.00–14.00 “Energiatund”. Saate esimeses osas on külas värske energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt, kellega räägime uue valitsuse energiapoliitikast. Küsime nii tuuleparkide, elektrisalvestuse, tuumajaama kui ka ühenduste ja gaasijaamade kohta. Saate teises osas räägime energeetikaettevõtte Eveconi tegevjuhi Karl Kulliga, kes selgitab millised on väikeinvestori võimalused otse taastuvenergiasse investeerimisel ning millistelt tingimustel Evecon oma projektidele investoreid otsib. Hetkel kuum Oleg Gross terviserikkest: see oli ootamatu ja sain aru, et aeg on piiratud Tuntud kinnisvaraarendaja maadleb võlgadega ja kaalub magusa krundi müümist Suurima maksuvõlaga rõivakaupmees: viimane talv jäi vahele, mõju on suur ST Nortal Eesti tegevjuht: turvalisus on tehnoloogia arendamisel kriitilise tähtsusega

Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 “Äripäeva fookuses”.

USA president Donald Trump on kahtluse alla seadnud NATO kollektiivkaitse põhimõtted ning see on pannud Euroopat suurendama kaitsekulutusi. Viimased nädalad ongi toonud olulisi teateid Euroopa kaitsekuluste suurendamisest. Saates kaardistame Euroopa taasrelvastumise seniseid plaane ja murekohti. Teemat avab Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik. Euroopa kaitsetööstuse investeerimisvõimalusi avab Lev Dolgatsjov.

Saatejuht on Eget Velleste.

