Tagasi 14.04.25, 13:05 Kapo juht: vaatame sisse kaitsevaldkonda Kaitsepolitsei juht Margo Palloson lausus tänasel kapo pressikonverentsil, et julgeolekuasutuse fookuses on majandusteemadest kaitsevaldkond, taristu- ning energeetikaprojektid.

Kaitsepolitsei juht Margo Palloson.

Foto: Andras Kralla

Lähtume mõjupõhiselt, sellest, kus on riskid kõige suuremad, märkis Palloson ja lisas, et kaitsevaldkonnal on kapol silm peal seetõttu, et investeeringud sinna suurenevad.