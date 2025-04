Raadiohommikus: ühisrahastuse lõpp ja pankade hinnasõda

Rahatarkuse edendaja Taavi Pertman analüüsib ühisrahastuse tagasilööke – Crowdestate’i sulgemine viitab süvenevale usalduslangusele sektoris ja sunnib investoreid oma riske ühisrahastusprojektides ümber hindama.

Raadiohommikut veavad Juhan Lang ja Ken Rohelaan.

Edasi jätkub saatepäev järgmiste saadetega:

9.50–10.00 „Obskuurne majandus“. Eestlased ja lätlased on mustvalgel võetuna üsna äravahetamiseni sarnased riigid. Sarnane kultuur, sarnane rahvuslik identiteet ja uhkuseasjad, ainult keel on erinev. Meie peamine eelis on juttudes justkui see, et meil on saari, lätlastel pole ühtegi. Kuid lätlased saavad oma ajaloos uhkeldada palju eksootilisemate saartega kui Ruhnu. Ja see on ka osalt üpris obskuurne majandusajalooline lugu.

Kuulake täpsemalt saatest "Obskuurne majandus", saatejuht on Linda Eensaar.

10.00–11.00 „Sisuturundussaade”. Saates räägime, kuidas saavad ettevõtteid teadlasi kaasates teha hüppe uuele tasemele. Saates arutlevad KappaZeta kosmosemissioonide juht Martin Jüssi ja MyCeeni kaasasutaja Karl Pärtel, kuidas SekMo – sektorite vaheline mobiilsus – on andnud neile võimaluse kaasata teadlasi oma arendustegevusse.

Juttu tuleb teaduspõhise arendustöö tegelikust ajakulust, õppetundidest ja sellest, kuidas teadlaste kaasamine aitab fookust hoida ning uusi ärivõimalusi avastada. Saadet juhib Lauri Toomsalu.

11.00–12.00 „Kuum tool“. Seekordses otsesaates räägib puitmaja tootja EstHus juhatuse liige Janek Paabut, kuidas ettevõte läbis edukalt saneerimismenetluse. Jutuks tuleb, mis ettevõtte raskusteni viis ning miks on Eestis nii vähe edukaid saneerimisjuhtumeid. Lisaks räägime ka eksportturgude olukordadest ja ettevõtte prognoosidest.