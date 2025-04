Tagasi 17.04.25, 09:23 Coop Panga juht: ettevõtjad on jälle ebakindlad, mis on väga halb Coop Panga juht Margus Rink näeb ettevõtjate hulgas jälle ebakindlust ja kõhklust.

Coop Panga juht Margus Rink.

Foto: Andras Kralla

Rinki hinnangul hakkas eelmise aasta lõpus ettevõtjate seas tekkima majanduslik kindlus, kuid tariifisõda on julgust jälle kärpinud. "Tekkinud on uued kõhklused ja see on miski, mis on väga halb," rääkis ta.