Tagasi 28.05.25, 08:44 Ettevõtjad tahaksid detailplaneeringu venimise eest kahjutasu Valitsuse juurde loodud ettevõtjate nõukoda näeb, et detailplaneeringute menetlemine jääb osati ametnike otsustamatuse taha, rääkis nõukoja asejuht Robert Kitt.

Utilitas Eesti juhatuse esimees Robert Kitt (paremal) ja puidutööstur Raul Kirjanen peaministri loodud efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoja koosolekul.

Foto: Liis Treimann

Ettevõtjad tegid riigile hulga ettepanekuid menetluste kiirendamiseks.

Näiteks tõi Kitt majandusministeeriumile esitatud ettepaneku, et ametnikud võiksid otsuste tegemise või otsustamata jätmise eest vastutama hakkama. “Kas on riiklik kontroll või on võimalus ettevõtjal küsida ka kahjutasu, kui ei ole menetlus käinud piisavalt kiiresti?” küsis Kitt.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis antud intervjuus selgitas Kitt, kuidas võiks detailplaneeringute lihtsustamine muuta kodude hindu ja Eesti konkurentsivõimet. Samuti põhjendas ta, miks võiks sel korral planeeringute kiirendamine õnnestuda ja miks pole see varem õnnestunud.

Küsis Igro Rõtov.