Auto|Piloot. Golf palus uue mudeli iluraviga fännidelt vabandust ja sai andeks

Volkswageni kaheksanda põlvkonna Golfi värske väljalase parandas oma varasemad vead ja tuletas meelde, miks Golf autosõprade seas hea auto sünonüümiks on.

2024. aasta Golfil, täpsemalt Golf MK 8.5-l oli palju, mille nimel pingutada. Tänavu täitus Golfil – Euroopa enimtoodetud automargil – 50. juubel . Poole sajandi vanuseks saav automudel ei saanud kuidagi endale lubada, et juubeli tähistamisega tullakse lagedale masinaga, mis tarbijate poolt pihuks ja põrmuks tehakse. Seda enam, et 2019. aastal välja tulnud Golf MK 8 kritiseeriti nii palju, et osa klientuurist tema klassikalises hea auto maines kõhklema lõid. Turmtule alla jäi peamiselt auto kasutajavaenulik multimeediasüsteem, mida peeti liiga keeruliseks ja ebaintuitiivseks.