Raadiohommikus: hinnasõda kütuseturul ja nutitelefonid koolis

Hommikuprogrammi veavad Kaspar Viira ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00 - 12.00 “Äripäev eetris”.

Valitsus jagab eelarves maid ja puid ning 800 miljonit eurot, kaitseministeerium samal ajal ei suuda audiitoritele näidata, kuhu varasemate aastate sajad miljonid on kadunud. Tööstusel läheb hästi, elektri hind on all, aga elektrisüsteemi tuleb tuleviku tarbeks investeerida miljardeid eurosid. Neil ja teistel emotsioone hoidvatel teemadel arutlevad ajakirjanikud saates “Äripäev eetris”.

13.00 - 14.00 “Läbilöök”.

Saates on külas stilist ja disainer Karolin Kuusik. Räägime temaga mässudest, mida ta on korraldanud riiete läbi. Räägime, kui hästi või halvasti käivad riides eestlased, kuidas riietuvad jõukad eestlased ja mis rolli võivad karjääri kujunemisel mängida riided. Ühtlasi räägime, miks toovad kallid asjad inimestes välja halvima poole. Saatejuht on Eget Velleste.

15.00 - 16.00 “Tervisetark”.

Saates räägime atoopilisest dermatiidist. Külas on Põhja-Eesti Regionaalhaigla naha- ja suguhaiguste keskuse juhataja nahaarst Maigi Eisen, kes jagab atoopilist dermatiiti põdevatele patsientidele teadmisi ja praktilisi soovitusi. Eisen ütleb, et atoopiline dermatiit ei kimbuta üksnes lapsi, vaid see on levinud diagnoos ka täiskasvanute seas. Räägime, kuidas mõjutab haigus elukvaliteeti – und, töövõimet ja enesehinnangut. Saadet juhib Meditsiiniuudiste toimetaja Violetta Riidas.