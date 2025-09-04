Balti börsid taandusid, USA aktsiaid mõjutab nõrgenev tööturg
Neljapäeva lõpetasid suurem osa Balti börse punases. Balti koondindeks taandus 0,03%, Tallinna börs 0,05% ja Riia börs 0,1%. Ainsana edenes Vilniuse börs 0,3%. USA aktsiad alustasid kauplemispäeva erisuunaliselt.
Balti börsidest taandus kolmapäeval ainsana Tallinna börs, viies punasesse ka koondindeksi Baltic Benchmark. Samal ajal tähistas Wall Street USA viimaste aastakümnete suurima konkurentsivaidluse lõppu, kui kohus otsustas, et Google ei pea oma Chrome’i brauserit müüma.
President Kersti Kaljulaid ja riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson arutlevad, kuidas Euroopa ja Eesti saavad tagada energiajulgeoleku olukorras, kus Venemaa kasutab fossiilkütuseid relvana.