Analüüs: sotsid plaanivad rajada lihtsalt kallimaid munitsipaalkortereid

Juba suve hakul hoiatasid poliitikud,
et pealinna liiga kalli kinnisvara probleemist saab valimistel üks kesksemaid teemasid. Arendajad avaldasid toona lootust, et see oli hetkeline mõttesähvatus, kuid võta näpust. Sotsid kuulutasid Tallinnas üheks oma keskseks valimislubaduseks tuua turule taskukohased üürimajad.
Veel juunis arutles Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski
, et ehk võiks linn võtta tulevikus arendajate majadest mingi osa kortereid endale, et need siis soodsamalt linlastele jagada. See plaan sai arendajatelt tulist tagasisidet ja nüüd näib, et sotsid on valimisteks suunda muutnud.
Äripäeva ajakirjanik Kristjan Kurg annab üle kuu "Ruutmeetrite taga" uudiskirjas ülevaate olulisemast infost Eesti ehitus- ja kinnisvaraturul. Uudiskirja saab enda postkasti kutsuda Äripäeva uudiskirjade lehelt.