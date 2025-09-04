Novaturase suurtehing Türgi investoriga peatati, läbirääkimised algavad uuesti

Eelmisel aastal tugevat kahjumit teeninud turismifirma Novaturas palkas finantsnõustajad, et otsustada, kas ettevõte vajab uut investorit, restruktureerimist, kapitali kaasamist või saab praeguse strateegiaga rahulikult edasi minna.
Kui laupäeval teatas Vilniuse börsil noteeritud reisikorraldaja Novaturas, et uus strateegiline investor Türgist ostab kolmandiku ettevõtte aktsiatest, siis esmaspäeval tõusis väärtpaberi hind enam kui 100 000 eurose käibe juures 13,3 protsenti.
President Kersti Kaljulaid ja riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson arutlevad, kuidas Euroopa ja Eesti saavad tagada energiajulgeoleku olukorras, kus Venemaa kasutab fossiilkütuseid relvana.