S&P 500 saavutas uue rekordi, kuid kardetakse USA keskpanga sõltumatuse pärast

S&P 500 tõusis neljapäeval rekordilise 6502,08 punktini.
Foto: Getty Images/AFP/Scanpix
S&P 500 tõusis 0,8%, saavutades uue rekordi 6502,08 punktiga. Tehnoloogiarohke Nasdaq liitindeks tõusis ligi 1%. Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis samuti ligi 0,8%. Eelneval kauplemispäeval ehk kolmapäeval sulgusid USA aktsiad enamasti tõusuga, vahendas Yahoo Finance.
