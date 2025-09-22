Riigid kavatsevad lubatust kaks korda rohkem tossutada

Analüüsitud 20 suurriigist 17 plaanib suurendada fossiilkütuste tootmist 2030. aastaks ja 11 plaanib tootmist suurendada võrreldes 2023. aastaga.
Foto: Liis Treimann
Pariisi kokkuleppele alla kirjutanud riigid esitavad praegu uusi kavasid selle kohta, kuidas nad plaanivad heidet vähendada. Samal ajal kavatsevad nad toota suures mahus fossiilkütuseid, mis viiks neid leppe eesmärkidest kaugemale.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Euroopas tegutsev konservatiivse riskiga rahastusplatvorm Letsinvest ja litsentseeritud kauplemis- ja arveldussüsteem Axiology hakkavad tegema koostööd, et võimaldada ettevõtetel lihtsamalt ja tõhusamalt võlakirjaemissioone jaotada ning investoritel neid omandada.