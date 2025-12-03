EIS koondas mõne kuuga 40 inimest

Intervjuu Erkki Raasukesega: avalikul sektoril on tõsiseid probleeme iseenda reformimisega
Ettevõtluse ja Innovatsiooni sihtasutus (EIS) kärbib pakutavaid tooteid ja teenuseid ning koondamisteate on saanud vähemalt seitse juhti. Nõukogu esimees Erkki Raasuke tõdeb intervjuus, et kui juhid muutustega kaasa ei tule, siis tulebki oma teed minna.
Euroopa juhtiv fintech-ettevõte ja rahvusvahelise kaardiorganisatsiooni Visa põhiliige Wallester avas ametlikult oma uue peakontori Tallinnas Golden Gate'i büroohoones. See samm on märgiliseks saavutuseks ettevõtte kasvus ja kinnitab ettevõtte pikaajalist pühendumust Eesti finantstehnoloogia ökosüsteemi arendamisse.