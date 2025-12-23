Euroopa uute autode turg kosub, eestlased panustavad pistikhübriididele
Uute sõiduautode müüginumbrid kasvavad Euroopa Liidu riikides jätkuvalt, aga samas jäävad siiski veel alla koroonapandeemiaeelsele ajale. Eesti automüüjaid saadab mullusega võrreldes edu ainult pistikhübriididega.
Fordi maaletooja Inchcape Motors on alates 21. oktoobrist automargi ainus ametlik edasimüüja Eesti turul, Info-Auto müüb oma viimased laoautod maha ja jätkab Fordi ametliku hoolduspartnerina. Ainsana jääb Info-Auto kätte Ford F-150 kastiautode müük.
Septembris võib talverehvidele mõtlemine tunduda ennatlik. Päeval on asfalt veel soe ning hommikune sõit ei pruugi eelmise nädala omast erineda. Ometi tasub just enne sügisest kiiret aega üle vaadata, millises seisukorras ootab talvine rehvikomplekt ja kus selle vahetus korraldada. Esimene libe hommik ei jäta enam kuigi palju võimalusi rahulikuks võrdlemiseks.