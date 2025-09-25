Euroopa autoturul kasvas müük teist kuud järjest

Täiselektriliste autode osakaal uute autode müügist on Euroopas tänavu pea 16%.
Foto: Liis Treimann
Automüüjate katuseorganisatsioon teatas, et ELis müüdi augustis 677 786 uut sõiduautot ehk 5,3% enam kui möödunud aasta augustis. Kaheksa kuu kokkuvõttes on tänavu Euroopa Liidu automüüjad andnud klientidele üle enam kui 7,1 miljonit uut sõiduautot, mis jääb 0,1% võrra alla eelmise aasta sama perioodi müüginumbritele.
