Tagasi 25.09.25, 10:23 Euroopa autoturul kasvas müük teist kuud järjest Augustis jätkus tõus Euroopa uute sõiduautode turul, kaheksa kuu kokkuvõttes püsis mullusel tasemel.

Täiselektriliste autode osakaal uute autode müügist on Euroopas tänavu pea 16%.

Foto: Liis Treimann

Automüüjate katuseorganisatsioon teatas, et ELis müüdi augustis 677 786 uut sõiduautot ehk 5,3% enam kui möödunud aasta augustis. Kaheksa kuu kokkuvõttes on tänavu Euroopa Liidu automüüjad andnud klientidele üle enam kui 7,1 miljonit uut sõiduautot, mis jääb 0,1% võrra alla eelmise aasta sama perioodi müüginumbritele.