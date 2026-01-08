Käsitööõlle tootjaid jäi vähemaks. “Kes on kallid, neil ongi raskem”

Abielupaar Simone Heron ja Stephen Forrest Brown kolisid 2022. aastal New Yorgist Tallinna ning käivitasid siin oma äri: imporditud käsitööõllepoe ja baari Noblessneri kvartalis. Ameerika ettevõtjad usuvad kriisist hoolimata Eesti väljavaadetesse.
Koroonakriisis tekkinud raskuste tõttu on Purtse pruulikoda otsinud uusi eksporditurge ning käesoleval aastal on juba leitud kliente nii Itaaliast, Prantsusmaalt kui ka Bulgaariast. Ukraina sõja tõttu tekkinud kriis pani käsitööõlletootja aga vahetama isikupärase kujuga pudelid plekkpurkide vastu.
Ilmade soojenedes on õlletootjad tööga hõivatud, eriti puudutab see väikesi pruulikodasid, kus on vähe personali. Just sellised töötavad Ida-Virumaal. Nende toodang on kohalikele tuttav, kuid väljaspool piirkonda märksa vähem tuntud.
Kui eestlased poleks koroonapandeemia ajal jätkanud Läti ühe tuntuima käsitööõlle Valmiermuiža ostmist, oleks pruulikoda praegu oluliselt palju kehvemas seisus. „Eestlastel on hea maitse, mille eest on nad valmis ka raha välja käima,“ rääkis Valmiermuiža omanik Aigars Ruņģis.
Ettevõtte üritust planeerides ei pea esimene küsimus olema, kuhu inimesed ära mahutada. Hoopis põnevam on mõelda, millise kogemusega nad päeva lõpus koju lähevad. Tartus võib seminar toimuda kunstimuuseumis, kontserdisaalist saada gala- või konverentsipaik ning ajaloolise Ülikooli Kohviku üheksa ruumi võimaldavad ühe katuse all mängida väga erinevate ürituse formaatidega.