Padar himustab kuldse ringi valdu Tallinna busside mõjusfääri
Valglinnastumisega Tallinna külge kasvanud vallad tuleks ka ühistranspordis ühendada pealinnaga, nii et liinid saaks ära teenindada üks suur ettevõte, rääkis Tallinna Linnatranspordi ASi (TLT) juht Kaido Padar.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.