Äripäev
  • OMX Baltic0,25%291,97
  • OMX Riga0,14%911,7
  • OMX Tallinn0,00%1 894,22
  • OMX Vilnius0,13%1 261,69
  • S&P 5000,58%6 738,44
  • DOW 300,31%46 734,61
  • Nasdaq 0,89%22 941,8
  • FTSE 1000,67%9 578,57
  • Nikkei 2251,4%49 322,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,5
  24.10.25, 08:00

Sõitjateveo TOP: Pärnu perefirma lükkas Lux Expressi troonilt

Tänavuse sõitjateveo edetabeli esikohale kerkis mullu napilt teiseks jäänud juhuvedudega tegelev Pärnu perefirma, tõugates sellega troonilt kaks aastat järjest edetabeli tipus olnud Lux Expressi.
Eesti ühe edukama bussifirma juht ja üks omanik on Üllar Sai. Tema ettevõte sõidutab Skandinaavias Aasia turiste.
  • Foto: Ago Tammik
Kokku on tänavuses TOPis poolsada ettevõtet. Võitja on sektoris tegutsenud ligi 23 aastat ning ettevõttes töötas mullu 22 inimest, kelle keskmine brutotöötasu oli 2024. aastal 1681 eurot.
Ettevõtte müügitulu oli 2024. aastal ligi 3,75 miljonit eurot, aga tänavuse aasta käibeprognoos on neil Infopangale antud ligi 1 miljoni euro võrra väiksemana. Neid andmeid analüüsides on näha, et 2024. majandusaasta oli sel Pärnu perefirmal tõesti erakordselt edukas. Ettevõtte omanikud on võrdses osas Üllar Sai ja Greta Tammeleht.
  20.10.25, 09:00
5G teenused on saanud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks
Kui veel mõned aastad tagasi seostati 5G-d pigem tulevikutehnoloogia ja lubadustega, siis tänaseks on see muutunud praktiliseks osaks meie igapäevasest digielust. Kasutajate jaoks ei ole 5G enam lihtsalt kõrgem number mobiilside generatsioonide reas, vaid platvorm, millel toimivad teenused, mida peame iseenesestmõistetavaks – alates TV voogedastusest ja videokõnedest kuni nutikate koduseadmete ja pilvemängudeni.

