Sõitjateveo TOP: Pärnu perefirma lükkas Lux Expressi troonilt

Kokku on tänavuses TOPis poolsada ettevõtet. Võitja on sektoris tegutsenud ligi 23 aastat ning ettevõttes töötas mullu 22 inimest, kelle keskmine brutotöötasu oli 2024. aastal 1681 eurot.
Ettevõtte müügitulu oli 2024. aastal ligi 3,75 miljonit eurot, aga tänavuse aasta käibeprognoos on neil Infopangale antud ligi 1 miljoni euro võrra väiksemana. Neid andmeid analüüsides on näha, et 2024. majandusaasta oli sel Pärnu perefirmal tõesti erakordselt edukas. Ettevõtte omanikud on võrdses osas Üllar Sai
ja Greta Tammeleht
.