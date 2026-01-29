Asko ja Sotka mööbliäri ähvardab pankrot

Aastal 2021 oli Indoor Groupi Sotka ja Asko kaubamärkide tegevjuht Eestis Irina Raudsepp.
Foto: Liis Treimann
Asko ja Sotka mööblipoodide omanik on Indoor Group. Täna viis ettevõtte vastu pankrotiavalduse Helsingi kohtusse mööblitootja Unico Finland. Ettevõtte tegevjuht Henri Saarimaa ütles Ilta-Sanomatele, et Indoor Groupil on märkimisväärne summa maksmata arveid.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Soome kontsern KH Group müüs InDoor Groupi aktsiad ettevõtte senisele tegevjuhile nominaalse summa eest maha. Kuigi tehinguga kaasnes kahjum, on kontsern rahul, et väljus lõpuks pikalt raskustes olnud mööbliärist.
