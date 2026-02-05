Raadiohommikus: Merko tulemused, kinnisvaraturu olukord ja inflatsiooninumber

Nädala viimane hommikuprogramm annab kultuurisoovitusi nädalavahetuseks, arutleb Merko Ehituse tulemuste üle, aga vaatab üle ka inflatsiooninumbri.
Kell 8.05 läheb eetrisse intervjuu moedisainer Lilli Jahiloga. Kas inimeste tarbimisharjumised on viimasel ajal muutunud? Kui palju tuleb tegeleda tippdisainerina originaalloomingu kopeerijatega? Seda kõike Jahilolt küsime.
Kell 8.35 arutleme Luminori peaökonomisti Lenno Uuskülaga, mida näitavad inflatsiooninumbrid ning kas ja kuivõrd mõjutab uus tarbijahinnaindeksi arvutamine inflatsiooni.
Pärast kella 9.05 on aga stuudios kinnisvaraekspert Tõnu Toompark. Räägime Merko tulemustest, aga ka kinnisvaraturu praegusest olukorrast.
Kell 9.35 võtame kõne Äripäeva Elu&Edu toimetajale Linda Eensaarele, kes annab häid kultuurisoovitusi, mida nädalavahetusel teha, kuulda, näha.
Hommikuprogrammi veavad Laura Saks ja Ken Rohelaan.
Edasi jätkub saatepäev järgmiste saadetega:
11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Nädalat kokkuvõtvas arvamussaates tuleb juttu kolmest Est: Epsteinist, energeetikast ja E-piimast. Kuulutame välja ka nädala võitja ja kaotaja.
Stuudios on Äripäeva ajakirjanikud Karmen Laur ja Janno Riispapp, juttu juhib arvamustoimetaja Hebo Rahman-Eccles.
13.00–14.00 “Kiired ja vihased”. Külas on Allfilmi asutaja ja produtsent Ivo Felt, kes räägib filmistuudio kujunemisloost ning filmitegemise rõõmudest ja väljakutsetest. Vestluses avab ta ka filmide rahastamise telgitaguseid, jagab mõtteid Eesti filmi hetkeseisust ja tulevikuväljavaadetest ning räägib oma isiklikust kogemusest ja vaadetest filmimaailma toimimisele.
Saadet juhib Marili Vihmann.
15.00–16.00 “Tervisetark”. Saates räägib Lääne-Tallinna Keskhaigla valuravi osakonna juhataja dr Boris Gabovitš, miks kroonilise valu ravi eeldab järjekindlat ja regulaarset valuvaigistamist. Juttu tuleb ka seljavaludest, tundlikkushäiretest ning sellest, miks tuleb valu käsitleda kui iseseisvat haigust, mitte lihtsalt sümptomit.
Saadet juhib Violetta Riidas.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
