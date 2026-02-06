Ehituskontsern koondab Soomes 100 töötajat ja võtab sihikule Balti riigid
Ehituskontsern YIT teatas täna koos majandustulemustega, et alustab Soomes läbirääkimisi kuni 115 töökoha koondamiseks, ühtlasi teatas ettevõte suurema tähelepanu suunamisest Balti riikidesse ja Kesk-Euroopa idaossa.
2025. aastal kasvas eluasememüük Balti riikides ja Kesk-Euroopa idaosas üle 30 protsendi, teatas YIT.
Foto: Margus Ansu/Postimees/Scanpix
“2025. aastal kasvas meie eluasememüük Balti riikides ja Ida-Kesk-Euroopas üle 30 protsendi. Nendest ärivaldkondadest on saanud meie ettevõtte eluasemearenduse ja -ehituse peamine turg,“ kommenteeris YIT tegevjuht Heikki Vuorenmaa finantsaruande pressiteates.
Möödunud aastal registreeris Läti oma seni suurima aastase välisinvesteeringute mahu, kaasates üle miljardi euro. Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuri andmetel asus 31 suuremast investeerimisprojektist 20 Riias. Möödunud aastal ületasid Leedu investeeringud Eesti omi 40 korda.