Tagasi Raadiohommikus: veel avaldamata majandusprognoos ja võlakirjapakkumise tulemused Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis saab teada, kui hästi õnnestus suurejooneline võlakirjapakkumine ja mida ennustatakse Eesti majandusele.

Luminor tutvustab kolmapäeval kell 11 oma värsket majandusprognoosi, kuid panga peaökonomist Lenno Uusküla avab Äripäeva raadios juba pärast kella 8 uudiseid kaarte, et mis siis paistab.

Meelelahutus- ja toitlustuskontsern Apollo Group teatab kell 9, kuidas läks nende võlakirjaemissioon , ning kohe pärast seda kommenteerib stuudios tulemusi ettevõtte tegevjuht Toomas Tiivel.

Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Joonas Piir käis jaekaubandusettevõtte TKM Grupp aktsionäride üldkoosolekul ja võttis mikrofoni ette börsifirma nõukogu esimehe Jüri Käo. Kuulame seda jutuajamist.

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Saade keskendub seekord Eesti ühistranspordi probleemidele ja väljakutsetele. Nädal tagasi toimus logistikauudiste teemaveebi korraldatud konverents “Transport ja liikuvus 2026“, kus jäi üksjagu küsimusi ajapuudusel läbi arutamata ja samas tõstatas teemasid, mida lihtsalt on hädavajalik põhjalikumalt edasi arutada. Üheks selliseks on tõdemust, et seni kuni meie ühistransport on poliitiliste jõudude ”mängukanniks“, ei muutu mitte midagi.

Kas ühistranspordi eest vastutava ministeeriumi kõrge ametnik on sama meelt ja mida arvab sellest kommertsalustel äri tegeva ettevõtte juhatuse liige? Stuudios on regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas ja Mootor Grupi juhatuse liige Hendrik Osula. Saatejuht on Tõnu Tramm

15.00 – 16.00 “Äripäeva raamatuklubi”.

Helen Maidre ja Helen Paas on kogenud juhid, keda kutsuti alatasa uusi juhte konsulteerima ja nõu andma. Lõpuks sündis vajadusest “Uute juhtide käsiraamat”, kuhu on koondatud kõige ämbriohtlikumad olukorrad ning asjad, mida keegi juhtidele ei õpeta, ent mille teadmist või oskamist kõik eeldavad. Saates räägivad autorid edu, juhtimisvisiooni ja – stiili määratlemisest, koosolekute pidamisest ning sellest, kuidas leida tasakaal “hullu panemise” ja EI ütlemise vahel. Lisaks saame teada, mis asi on bragdoc ja kuidas enda saavutusi esile tõsta nii enda kui enda juhtide jaoks – sest muidu ei jõua sa kuhugi ega saa ka palka juurde! Saatejuht on Tuuli Seinberg.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.