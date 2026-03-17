Raadiohommikus: veel avaldamata majandusprognoos ja võlakirjapakkumise tulemused

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis saab teada, kui hästi õnnestus suurejooneline võlakirjapakkumine ja mida ennustatakse Eesti majandusele.
- Toomas Tiiveli juhitav Apollo Group seadis eesmärgiks kaasata võlakirjadega 50 miljonit eurot. Kolmapäevases raadiohommikus kommenteerib ta tulemusi vahetult pärast nende avaldamist.
- Foto: Raul Mee
Luminor tutvustab kolmapäeval kell 11 oma värsket majandusprognoosi, kuid panga peaökonomist Lenno Uusküla avab Äripäeva raadios juba pärast kella 8 uudiseid kaarte, et mis siis paistab.
Meelelahutus- ja toitlustuskontsern Apollo Group teatab kell 9, kuidas läks nende võlakirjaemissioon
, ning kohe pärast seda kommenteerib stuudios tulemusi ettevõtte tegevjuht Toomas Tiivel.
Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Joonas Piir käis jaekaubandusettevõtte TKM Grupp aktsionäride üldkoosolekul
ja võttis mikrofoni ette börsifirma nõukogu esimehe Jüri Käo. Kuulame seda jutuajamist.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Koos Äripäeva arvamustoimetaja Hebo Rahman-Ecclesiga vaatame otsa arvamuskonkursi Edukas Eesti
viimasel ajal ilmunud lugudele ning toome välja mõned silma hakanud mõtted.
Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Kristjan Kurg.
Saatepäev jätkub kolme saatega:
12.00 – 13.00 “Sisuturundussaade: PwC juhtimistase”.
Seekordses saates räägime tervishoiu kvaliteedist. Külas on perearst ja tervishoiuekspert Diana Ingerainen ning PwC direktor Erki Mägi.
Räägime, mida tähendab tervishoiu kvaliteet ja miks sellest räägitakse vähem kui ravijärjekordadest või rahast. Avame kvaliteedi erinevaid mõõtmeid alates ohutusest ja tõenduspõhisusest kuni patsiendikesksuse ja raviteekonna sidususeni.
Saates arutleme, kuidas mõjutavad patsiendi kogemus, ühtsed standardid ja tervishoiutöötajate töötingimused ravi kvaliteeti ning mida tähendab see, kui süsteemis tehakse kokkulepitud asju järjepidevalt. Saatejuht on Juuli Nemvalts.
13.00 – 14.00 “Logistikauudised eetris”.
Hetkel kuum
“Luuletas mulle mingisuguse loo kokku”
Artikkel jätkub pärast reklaami
Saade keskendub seekord Eesti ühistranspordi probleemidele ja väljakutsetele. Nädal tagasi toimus logistikauudiste teemaveebi korraldatud konverents “Transport ja liikuvus 2026“, kus jäi üksjagu küsimusi ajapuudusel läbi arutamata ja samas tõstatas teemasid, mida lihtsalt on hädavajalik põhjalikumalt edasi arutada. Üheks selliseks on tõdemust, et seni kuni meie ühistransport on poliitiliste jõudude ”mängukanniks“, ei muutu mitte midagi.
Kas ühistranspordi eest vastutava ministeeriumi kõrge ametnik on sama meelt ja mida arvab sellest kommertsalustel äri tegeva ettevõtte juhatuse liige? Stuudios on regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas ja Mootor Grupi juhatuse liige Hendrik Osula. Saatejuht on Tõnu Tramm
15.00 – 16.00 “Äripäeva raamatuklubi”.
Helen Maidre ja Helen Paas on kogenud juhid, keda kutsuti alatasa uusi juhte konsulteerima ja nõu andma. Lõpuks sündis vajadusest “Uute juhtide käsiraamat”, kuhu on koondatud kõige ämbriohtlikumad olukorrad ning asjad, mida keegi juhtidele ei õpeta, ent mille teadmist või oskamist kõik eeldavad. Saates räägivad autorid edu, juhtimisvisiooni ja – stiili määratlemisest, koosolekute pidamisest ning sellest, kuidas leida tasakaal “hullu panemise” ja EI ütlemise vahel. Lisaks saame teada, mis asi on bragdoc ja kuidas enda saavutusi esile tõsta nii enda kui enda juhtide jaoks – sest muidu ei jõua sa kuhugi ega saa ka palka juurde! Saatejuht on Tuuli Seinberg.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!