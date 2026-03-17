SmartCapi tegevjuht lahkub ametist

Vesinik-kütuseelementidel töötavaid elektrigeneraatoreid arendav PowerUP Energy Technologies kaasas 10 miljonit eurot, et kasvatada tootmismahtu ja laiendada rahvusvahelist müügivõrgustikku. Ettevõtte asutaja Ivar Kruusenberg ütles, et see on suur sündmus kogu Eesti idumaastikule.
Starship Technologies kaasas hiljutises rahastusvoorus 50 miljonit dollarit, et arendada oma äritegevust ja rahvusvahelist robotiparki nii Eestis, Euroopas kui ka USAs. Rahastusringi juhtis riskikapitalifond Plural.
Ühes vanas Itaalia viinamarjaistanduse mõisatüüpi hoones hakkab peagi olema ruum, mida külaline tõenäoliselt kunagi ei märka. Need, kellel ühe jõuka perekonna väärtuslike perekonnareliikviate juurde asja pole, ei pruugi teadagi, et nad võivad istuda sõna otseses mõttes miljonite otsas.