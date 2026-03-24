Tüli Virumaa suurvalla kaugküttevõrgu ümber saab lõpuks lahenduse

Riigikohus otsustas, et Tapa vald võis määrata vallale kuuluva OÜ Tapa Vesi Tapa linna kaugküttepiirkonna võrguettevõtjaks ja selgitas, et selline sisetehing valla ainuosalusega äriühinguga on lubatud.
Tänavune krõbe talveilm tuletab meelde, kui oluline on ehitada Eestis töökindlaid ja efektiivseid kaugküttevõrke. Varustuskindluse ja riigi julgeoleku seisukohalt on kriitilise tähtsusega, et meie soojusallikad oleks juhitavad, töökindlad ja võimalikult vähe sõltuvad imporditavatest energialiikidest, kirjutab Ollmann GR OÜ soojusenergeetika insener ja energiatõhususe spetsialist Olavi Tutt.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.