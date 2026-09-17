Tagasi Hipodroomi kvartalisse palgati kogukonnajuht, et kohalik elu ei sureks välja Kinnisvaraarendaja Reterra loob Hipodroomi kvartalisse kogukonnajuhi koha, et vältida uusarenduse muutumist tühjaks kummituspiirkonnaks.

Hipodroomi kvartali kogukonnajuht Kristiina-Sandra Saumann selgitas Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et tema amet on veel võrdlemisi uus praktika. Selle eesmärk on toetada suhtlust värskete elanike ja kohalike vahel.

“Inimesed ei taha, et see elu sureks seal välja, et see muutuks kohaks, kus ma lihtsalt käin magamas ‒ ma ei tunne kedagi, ma ei tea kedagi, mitte midagi ei toimu,” rääkis Saumann.

Küsis Siim Sultson.