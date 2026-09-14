Rikaste TOP: traagiline õnnetus tõukas edetabelisse uued noored

Rootsi-Soome metsandus- ja puidutööstuskontserni Stora Enso homme Helsingis toimuvale aktsionäride koosolekule läheb Lääne-Virumaa üks jõukamaid ettevõtjaid Tarmo Noodla siiani vastuseta jäänud küsimusega, miks ta lükati parima hinna pakkujana vahetult enne Näpi saeveski ostutehingu sõlmimist kõrvale olukorras, kus kõik ülejäänud tehingu tingimused olid samad.
Andmeid analüüsinuna on ääretult imelik lugeda rikaste ettevõtjate kriitikat Eesti valitsuse suhtes ja väidet, et nad ei usalda valitsust, kirjutab aktsiaseltsi Infotark juhatuse esimees Jüri Ross vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.