Kindral Heremi naasmine võimukoridori tõi esimese ohvri. “Kas ta demokraatia jaoks hea on? Kahtlen”

2024. aastal pühkis kindral Martin Herem käed kaitseväe juhataja raskest tööst puhtaks, pani ukse enda järel kinni ja lahkus vaba mehena. Nüüd naaseb ta pauguga sinnasamma ministeeriumisse, mille aeglust omal ajal siunas, et ise ministrina teisiti teha.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peavad mitmed riigikaitsepoliitikud Martin Heremi ministriks tulekut korraga nii päästerõngaks kui ka riskiks Eesti demokraatiale;
- kuidas seostub Kaimo Kuuse ametist lahkumine Heremi naasmise, kaitseministeeriumi sisevõitluse ja varasema rahasegadusega;
(2 punkti).